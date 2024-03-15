Загрожує в’язниця: на Закарпатті судитимуть двох священників московського патріархату

Нещодавно в Києві СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу фсб, яка «під прикриттям» УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. А у Закарпатті правоохоронці завершили досудове розслідування справи щодо антиукраїнської діяльності двох кліриків УПЦ (МП) — обвинувальні акти скеровано для судового розгляду.

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Як повідомляють в Національній поліції України, фігуранти — настоятелі двох храмів Української православної церкви московського патріархату.

«Під час слідства було встановлено, що 30-річний та 43-річний клірики з Тячівського району через свої акаунти у соцмережах публічно насаджували аудиторії наративи комуністичного режиму. Чоловіки поширювали заборонену в Україні символіку та російські гасла, пропагували тоталітарний режим», — зазначають в поліції.

Фото поліції

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Фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 436−1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція статті — до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна, або без такої.

Раніше на Вінничині суд виніс вирок у справі настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував агресію росії проти України та героїзував терористів. Клірику дали два роки з урахуванням його повної співпраці зі слідством.

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Фото поліції

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