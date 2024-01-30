Прославляв Гіві та Моторолу: настоятель храму УПЦ на Вінниччині отримав термін за підтримку терористів

На Вінничині суд виніс вирок у справі настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував агресію росії проти України та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу



Як повідомляють в Службі безпеки України, настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії, з урахуванням його повної співпраці зі слідством, засудили до двох років позбавлення волі.

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«На сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію рф „громадянською війною“ в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу. Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів. Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій», — йдеться у повідомленні.

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В СБУ також зазначають, що клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади. Він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, але його розшукали і затримали.

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Суд визнав його виним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що на Донеччині затримали агентку фсб, яка працювала на ворога через «зв'язкового» з УПЦ (МП).

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Фото СБУ

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