УПЦ «кришувала» агентурну мережу росіян в Україні: СБУ оприлюднила скандальну інформацію (фото, відео)

Цього року на Вінничині суд виніс вирок у справі настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував агресію росії проти України та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу. А нещодавно у Киэвы СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу фсб, яка «під прикриттям» УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні

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В Службі безпеки України зазначають, що злочинна організація проводила інформаційні диверсії на замовлення фсб. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

Викрито понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано, зокрема, одного з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Цю мережу називають одну найбільших мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. В організації була чітка ієрархія та розподіл функцій, а також постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали «потрібний» контент.

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Координатором мережі в Україні був клірик, який відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Фігурант особисто інструктував виконавців, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Фото СБУ

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Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП). Одразу після оприлюднення «замовних» матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання рф для поширення фейків про Україну.

Фото СБУ

«Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора», — зазначили в СБУ та додали, що на підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України, як державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, створення та участь у злочинній організації, розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою, та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України.

А в Офісі генпрокурора зазначили, що до складу організації увійшли керівники громадських організацій, працівники медійного блоку УПЦ (МП). Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях та місті Києві.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше СБУ припинила протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію рф проти України, а у Запорізькій області затримали дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у соцмережі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

Фото СБУ

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