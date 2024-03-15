Помер актор Олександр Ширвіндт

У січні цього року на 89-му році життя помер відомий радянський і російський актор, художній керівник Малого театру Віталій Соломін, а 15 березня у такому ж віці пішов з життя його колега Олександр Ширвіндт.

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Як повідомляє ВВС, колишній худрук Московського Театру Сатири помер у лікарні. Він був відомий багатьма роботами у кіно. Зіграв Харріса у «Троє в човні», майора Альфреда у «Небесних ластівках», одного з приятелів Жені Лукашина в «Іронії долі», директора Фіреллі у «Принцесі цирку», ресторанного піаніста Шурика у «Вокзалі для двох», бюрократа «в Забутій мелодії для флейти».

Після окупації Криму росією актор бував на захопленому півострові, через що опинився у базах «Миротворця». Йому також було заборонено в'їзд до України.

Загалом Олександр Ширвіндт зіграв 64 ролі в театрі та 53 на екрані.

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А у культовому спектаклі «Одруження Фігаро» він був партнером по сцені Андрія Миронова — той грав Фігаро, а Ширвіндт — граф Альмавіва.

Вони товаришували, Олександр Ширвінод перебував із Андрієм Мироновим в останні хвилини його життя.

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Фото з Вікіпедії

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