Помер актор Юрій Соломін, який зіграв головну роль у фільмі «Ад'ютант його превосходительства»

10 січня не стало народного артиста України Віталія Білоножка. А 11 січня пішов з життя відомий радянський та російський актор Віталій Соломін. Народному артисту СРСР та художньому керівнику Малого театру було 88 років.

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Про це пише «Медуза» з посиланням на повідомлення театру.

«Юрій Соломін помер, тільки напередодні його виписали з лікарні після інсульту», — додали у театрі.

Раніше Юрій Соломін переніс інсульт у легкій формі. Він був госпіталізований 6 листопада після втрати свідомості на вулиці. Згодом у нього розвинулася двостороння пневмонія.



Юрій Соломін народився 18 червня 1935 року в родині музичних педагогів з Чити. З дитинства цікавився театром. Мати хотіла, щоб він став хірургом, але юнак вирушив до Москви, де вступив до Вищого театрального училища ім. М. С. Щепкіна при Малому театрі.

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У 1957 році, після закінчення училища, його прийняли до трупи Малого театру. Кілька років по тому це ж училище закінчив його молодший брат, Віталій Соломін.

Юрій Соломін часто виходив на сцену, з 1988 року і до кінця життя був художнім керівником Малого театру.

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У кіно Соломін дебютував у 1960 році у головній ролі у фільмі «Безсонна ніч». Прославився він після того, як зіграв Павла Кольцова в міні-серіалі «Ад'ютант його превосходительства».

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Він виконав головні ролі в багатьох відомих картинах, зокрема в оскароносному фільмі «Дерсу Узала» Акіри Куросави, «Блокада», «Летюча миша» і «ТАСС уповноважений заявити…».

З 8 вересня 1990 до 15 листопада 1991 року Юрій Соломін обіймав посаду міністра культури РРФСР.

6 лютого 2012 року був офіційно зареєстрований як довірена особа кандидата в президенти рф і чинного на той момент голови уряду росії володимира путіна. У березні 2014 року Соломін підтримав анексію Криму.

Дружина Соломіна померла у 2019 році. Його донька Дар'я стала піаністкою і працює в Лондоні. Внучка Олександра також проживає за кордоном разом з двома дітьми.

Брат Юрія Соломіна, актор Віталій Соломін, зірка фільмів про Шерлока Холмса, помер у 2002.

Нагадаємо, в листопаді 2023 помер герой серіалів «Головний госпіталь» та «Дні нашого життя» Тайлер Крістофер. В нього стався серцевий напад.

А в кінці грудня померла зірка Голлівуду Сельма Арчерд, відома за фільмами «Міцний горішок» та «Мелроуз Плейс».

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