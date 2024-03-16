Читає без акценту: у Полтаві презентували першу в Україні віртуальну телеведучу, створену штучним інтелектом (відео)

Образи, згенеровані штучним інтелектом, поступово входять у життя людства, не стала виключенням з правила й Україна. Так, у Полтаві місцеве новинне видання «Kolo.news» згенерувало за допомогою штучного інтелекту ведучу Наталку Полтавку, яка озвучує новини. Такі ролики редакція планує випускати на постійній основі. Про це видання повідомило на своїй сторінці у Facebook.

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«Хочемо представити вам нову журналістку редакції Kolo. news Наталку Полтавку, яку ми згенерували за допомогою штучного інтелекту. Кожне нововведення має своє технічне завдання. Завдання Наталки: читати українською мовою без іноземного акценту 30-секундні новинові ролики з картинками та текстом», — заявили в редакції.

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Головна редакторка Kolo. news Тетяна Цирульник говорить, що на створення Наталки Полтавки її колег надихнуло навчання на міжнародному курсі Digital ABC Модуль Е «Епоха штучного інтелекту в редакції», до того ж журналісти, які звикли тільки писати, нині мусять активніше конкурувати з TikTok і YouTube.

«У нас немає студії для запису новин, та й журналістам, які пишуть, важко перелаштуватися в телеведучих, тому вирішили спробувати залучити для створення відеоконтенту штучний інтелект. Зараз засилля програм з навчання ШІ, і ми ледь не купили в блогерів посібник за 17 тис. грн. На щастя, коли шукаєш, то можливості знаходяться, і для нас рішенням стали безкоштовні курси для журналістів», — ділиться редакторка.

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А ось знайти програму, яка дозволить ведучим говорити українською мовою без акценту, було справді важко, тому поки це обійшлося у 120 доларів на місяць.

Ведучу обрали максимально ділову, і найближчим часом до неї планують долучити й віртуального Петра.

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«Можливо, ШІ-ведучі підбиватимуть підсумки дня, або вітатимуть з днем народження, або читатимуть оголошення. Це має бути цікавим для глядача, (можна) спробувати монетизувати ці відео в соцмережах», — розповіла редакторка.

Нагадаємо, що раніше до штучного інтелекту звернулася й українська співачка Тоня Матвієнко, яка таким чином «оживила» голос своєї легендарної матері.

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