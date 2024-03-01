Тоня Матвієнко відтворила голос покійної мами за допомогою штучного інтелекту в новій пісні

Співачка Тоня Матвієнко випустила нову роботу «Ти — це я» та присвятила її пам’яті про свою маму — Героя України, народну артистку України Ніну Матвієнко, яка пішла з життя в жовтні минулого року.

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Як зазначає співачка, сенс пісні в тому, що для своїх батьків ми завжди залишаємося маленькими. Вони наділили нас силою життя, а з часом ми й самі маємо стати підтримкою для тих, хто від нас залежить.

«Ми — продовження наших батьків. В пісні „Ти — це я“ себе впізнають багато людей. Ми можемо бути не схожими зовнішньо зі своїми батьками. Але у багатьох випадках звички, голос, рухи ідентифікують нас як дітей своїх батьків. Це складно пояснити словами, але можливо за допомогою творчості. Моя нова пісня саме про це», — зазначила Тоня.

Режисером відео виступив Олег Борщевський. Лаконічна чорно-біла гама образів співачки підкреслює здатність переродитися. У пісні можна почути й голос легендарної Ніни Матвієнко. Творча команда відтворила його за допомогою штучного інтелекту.

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Нагадаємо, Тоня Матвієнко в нещодавньому інтервю розповіла, як пережила втрату мами та вчиться жити без неї. Артистка передала на аукціон цінну річ Ніни Митрофанівни.

Наразі Тоня після паузи повернулася до роботи та планує сольний концерт.

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Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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