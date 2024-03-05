Чоловікам подобається: на обкладинці Playboy вперше з’явилася модель, створена нейромережею

Нейромережі дедалі більше захоплюють людство: створені ними персонажі не тільки дуже добре імітують членів королівської родини, але й вторгаються у такіі незвичні сфери, як розваги для дорослих.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, обкладинку нового номера мексиканського Playboy вперше за всю історію журналу прикрасила модель, згенерована нейромережею.

Обкладинка журналу

Нову героїню Playboy звати Саманта Еверлі. Їй 23 роки і вона повністю створена за допомогою штучного інтелекту. Модель має світле волосся, блакитні очі та струнку підтягнуту фігуру.

РЕКЛАМА

Саманта явно небайдужа до спорту

В «інтерв'ю» журналу Саманта «поділилася» своїми «враженнями» про те, що сталося.

РЕКЛАМА

«Для мене велика честь стати першою цифровою героїнею обкладинки Playboy. Якби я могла мріяти, це стало б втіленням моєї мрії», — «сказала» вона в уявному «інтерв'ю».

Саманта не тільки «носить» різний одяг чи фотографується без нього, але і не вимагає за це зарплатню.

РЕКЛАМА

В редакції журналу задоволені новою «співробітницею»: з її появою кількість читачів зросла в кілька раз.

Але разом з фанатами нейромереж з'являються і ті люди, кому не подобається вторгнення технологій у приватне життя. Так, нещодавно акторка Скарлетт Йоханссон стала жертвою творців програми для генерування дипфейків Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. І після того, як у мережі з'явилася реклама з її зображенням, зірка подала на компанію до суду.

Крім того, раніше в ТікТок розгорівся скандал через те, що зірка мережі виявилася витвором штучного інтелекту.

389

Читайте нас у Facebook