«ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми зі здійсненням платежів: у чому причина

Український державний «ПриватБанк» анонсував черговий етап регламентних робіт на своєму сайті та в мобільному додатку «Приват24».

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Відповідно до анонсу банку в соцмережі, роботи заплановані на ніч 17 березня.

«Ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Тож з 0:00 до 5:00 ранку поповнення мобільного та переклади у додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні», — йдеться у повідомленні.

У банку зазначають, що подібна практика регламентних робіт (у нічний час) пов'язана з тим, що більшість клієнтів не проводять операції.

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Тому тим, хто все ж таки планує провести в цей час платежі через Приват24, рекомендовано зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин.

Нагадаємо також, що у лютому кіберполіція попередила українців про новий вид шахрайства з використанням віртуальних банківських сервісів.

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