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«ПриватБанк» призупинить карткові операції: що відомо

19:57 16 лютого 2024
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«ПриватБанк» в ніч на 17 лютого буде проводити регламентні роботи процесингового центру.

У зв’язку із цим не працюватимуть деякі сервіси фінустанови, повідомили у фінустанові.

Зазначається, період проведення робіт 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку.

В цей час банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У фінустанові пояснили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Усім, хто планує скористатись послугами банку, потрібно врахувати інформацію.

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Нагадаємо, перед цим «ПриватБанк» проводив регламентні роботи у «Приват24» 11 лютого.

Як повідомляли «ФАКТИ», українці у шести країнах Європи зможуть отримати платіжні картки «ПриватБанку» поштою.

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