Кіберполіція попередила українців про новий вид шахрайства: як не стати жертвою аферистів

В Кіберполіції попередили українців про чергову фішингову схему аферистів — зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

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В поліції зазначають, що у повідомленнях містяться фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Громадян закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунках.

При розголошенні платіжної інформації українцям радять негайно звертатися до банку та заблокувати картку.

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Ексклюзивний матеріал «13 тисяч кожному українцю»: на шахрайське оголошення зі зламаного акаунту старости села попалися мешканці Київщини" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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