Кіберполіція попередила українців про новий вид шахрайства: як не стати жертвою аферистів
В Кіберполіції попередили українців про чергову фішингову схему аферистів — зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.
В поліції зазначають, що у повідомленнях містяться фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.
Громадян закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
- сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунках.
При розголошенні платіжної інформації українцям радять негайно звертатися до банку та заблокувати картку.
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Фото Pixabay530
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