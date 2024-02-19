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Кіберполіція попередила українців про новий вид шахрайства: як не стати жертвою аферистів

10:31 19 лютого 2024
Телефон

В Кіберполіції попередили українців про чергову фішингову схему аферистів — зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

В поліції зазначають, що у повідомленнях містяться фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Громадян закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунках.

При розголошенні платіжної інформації українцям радять негайно звертатися до банку та заблокувати картку.

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Фото Pixabay

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