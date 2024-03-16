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Kalush Orchestra — все: гурт, який виграв «Євробачення», розпався

17:27 16 березня 2024
Повний склад гурту

Всесвітньо відомий гурт Kalush Orchestra нещодавно розпався на декілька проєктів, кожен з яких нині використовує свій стиль. Про це лідер гурту Олег Псюк заявив в інтерв'ю виданню «ТиКиїв».

«Є KALUSH, Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, і вони цікаві людям. Приходьте обов'язково на наші виступи, адже це завжди дуже добре спродюсована програма. Усі хлопці унікальні», — закликав Псюк шанувальників, анонсувавши весняний тур 50 містами України.

А сопілкар Тимофій Музичук взагалі вирішив розпочати сольну кар'єру і вже незабаром випустить першу свою пісню.

Тимофій Музичук розпочинає сольну кар'єру

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«Сподіваюся, трек вийде найближчим часом. Зі стилем я ще не визначився. Пишу поки що демки (демоверсії. — Авт) в різних стилях. Там буде трохи фольку, музику створять цікаві інструменти… Хочеться, щоб люди розрізняли інструменти, чули саме українські — дудку, трембіту чи сопілку. Оскільки, здебільшого, публіка знає тільки про сопілку. Навіть на тилинку, яка звучить у пісні Stefania, теж часто кажуть, що це сопілка. Доводиться постійно виправляти», — сказав Тимофій.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо про наміри Іво Бобула та Лілії Сандулесу знову заспівати разом.

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