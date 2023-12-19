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Гучне возз’єднання: Іво Бобул та Лілія Сандулеса знову співатимуть разом

15:51 19 грудня 2023
Іво Бобул та Лілія Сандулеса

Легендарна творча пара Іво Бобул та Лілія Сандулеса, які після десятирічного успішного тандему розірвали стосунки, планують грандіозне повернення на сцену. Про це повідомляє музичний портал «Музвар».

Як зазначається в повідомленні, після 20-річного розриву артисти знову разом заспівають улюблені хіти «Берег любові», «Пізня зустріч». Вони планують сольний концерт на сцені Палацу «Україна», а також гастрольний тур містами України.

«Іво Бобул та Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-их, знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття! Ба більше, окрім спільного сольника в „Палаці Україні“, буде і тур містами України», — пише портал.

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Нагадаємо, знамените подружжя розлучилося на початку 2000-х років, також розпався і їхній творчий тандем. Кожен продовжив свою кар’єру самостійно. В одному з інтерв’ю Лілія Сандулеса зізналась, чому насправді вони розлучилися.

Іво Бобул не втратив своєї популярності та став одним з перших артистів, хто зібрав Палац «Україна» під час війни.

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