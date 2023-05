Відкриття Євробачення привітали піснею «Стефанія» Kalush Orchestra з найбільшої дзвіниці Європи (відео)

У Ліверпулі стартував конкурс Євробачення. А з Німеччини його привітали піснею-переможницею минулорічного конкурсу. «Стефанія» гурту Kalush Orchestra прозвучала з найбільшої дзвіниці Європи в місті Галле у виконанні карильоніста Давида Драмбяна (карильйо́н — ударний музичний інструмент, що являє собою набір точно налагоджених дзвонів з механічним керуванням — Авт.).

- Я зробив кавер-версію пісні-переможця Євробачення 2022, зігравши її на найбільшому карильоні Європи (другий за розміром у світі — Авт.) у Червоній вежі Галле. Відео я опублікував на YouTube 8 травня, щоб приурочити до початку нового пісенного конкурсу Євробачення 2023 на честь перемоги Калуша та України, — розповів «ФАКТАМ» Давид Драмбян.

Давид не тільки карильоніст, він грає також і на інших інструментах, зокрема — на гітарі. Але знаменитим став у листопаді 2018 року. Саме тоді міський дзвонар Галле виконав на своїх дзвонах Hells Bells AC/DC. А наступного року записав For Whom The Bell Tolls Metallica. І ось тепер до такої компанії приєдналися українські виконавці.

За Kalush Orchestra над Європою звучать «ВВ». 9 травня, в День Європи, — презентація хіта «Воплєй Відоплясова» «Весна». До цієї композиції Драмбян запросив українську дзвонарку Юлію Осінцеву, з якою зіграв у чотири руки.

Найбільшою дзвіницею називають Червону вежу в Галле, хоча вона далеко не найвища у світі та Європі (усього 84 метри), називають тому, що на ній розміщений найбільший у Європі карильон із 76 дзвонів. Більше — 77 дзвонів — має тільки карильйон у Блумфілд-Гіллз, США.

Червона вежа в німецькому місті Галле

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», українського учасника Євробачення гурт TVORCHI букмекери ставлять на 3−4 місце. Фаворитами у них є скандинави — Loreen зі Швеції, що вже перемагала у 2012 році (українка Гайтана тоді була п’ятнадцятою), та фінський репер Käärijä.

