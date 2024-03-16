Щось пішло не за планом: під час виборів путіна в центрі окупованого Скадовська висадили в повітря російських військових

На тимчасово окупованих рф територіях українського півдня триває рух опору російським загарбникам. Так, у Скадовську напередодні, 15 березня, було задіяно вибуховий пристрій поруч з «виборчою дільницею» на центральній площі міста. В цей час там саме відбувалося патрулювання окупаційних сил.

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Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю, констатували партизани, додавши, що через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення «виборів» в місті, дозволивши лише «голосування» за місцем проживання.

Тим часом у Сімферополі 16 березня на виборчих дільницях було зафіксовано випадки псування бюлетенів зеленкою або іншими барвниками, а на території самої рф поліція порушила щонайменше 15 кримінальних справ у зв'язку з інцидентами на виборчих дільницях — спробами залити урни з виборчими бюлетенями барвниками, а також підпалами, повідомили у Радіо Свобода. Зокрема, до підпалів вдалися мешканці Москви, Санкт-Петербургу, Воронежу, Іваново, Когалими (Ханти-Мансійський автономний округ Тюменської області).

Нагадаємо також, що російські повстанці, які нині ведуть бої на території рф, записали звернення до володимира путіна, в якому заявили про втрату ним легітимності і закликали вийти на зв'язок для обговорення «долі росії».

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