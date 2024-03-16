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Події

Щось пішло не за планом: під час виборів путіна в центрі окупованого Скадовська висадили в повітря російських військових

19:13 16 березня 2024
Російські військові

На тимчасово окупованих рф територіях українського півдня триває рух опору російським загарбникам. Так, у Скадовську напередодні, 15 березня, було задіяно вибуховий пристрій поруч з «виборчою дільницею» на центральній площі міста. В цей час там саме відбувалося патрулювання окупаційних сил.

Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю, констатували партизани, додавши, що через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення «виборів» в місті, дозволивши лише «голосування» за місцем проживання.

Тим часом у Сімферополі 16 березня на виборчих дільницях було зафіксовано випадки псування бюлетенів зеленкою або іншими барвниками, а на території самої рф поліція порушила щонайменше 15 кримінальних справ у зв'язку з інцидентами на виборчих дільницях — спробами залити урни з виборчими бюлетенями барвниками, а також підпалами, повідомили у Радіо Свобода. Зокрема, до підпалів вдалися мешканці Москви, Санкт-Петербургу, Воронежу, Іваново, Когалими (Ханти-Мансійський автономний округ Тюменської області).

Нагадаємо також, що російські повстанці, які нині ведуть бої на території рф, записали звернення до володимира путіна, в якому заявили про втрату ним легітимності і закликали вийти на зв'язок для обговорення «долі росії».

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