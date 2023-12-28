«Рятувальники» згоріли в бані: в Мелітополі патріоти влаштували окупантам «професійне свято»

Російські окупанти у тимчасово підконтрольному їм Мелітополі не знають спокою ні на залізничних шляхах, ні навіть у середмісті.

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Так, за повідомленням мера Івана Федорова, 27 грудня загорілася лазня, де влаштували святкування «всеросійського дня рятувальника» окупаційні «МЧСники».

За інформацією місцевих, сама лазня теж належить МЧСнику-колаборанту, тож там і полюбляли відпочивати його колеги-запроданці.

«Черговий вечір „відпочинку“ окупанти влаштували вчора під час святкування. Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися», — відзначає Федоров, публікуючи кадри пожежі.

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Нагадаємо, що на початку грудня Рух опору Мелітополя організував атаку на ворогів в обідній час на проспекті Богдана Хмельницького 115, де ті полюбляли зупинятися «на перекур». Тоді партизани знищили декілька російських окупантів та завдали непоправних уражень їхньому паливозаправнику.

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