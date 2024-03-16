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«Час припинити цирк»: РДК звернувся до путіна

18:32 16 березня 2024
Бійці "Легіону свободи росії"

Бійці Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону, що ведуть зараз бої на території білгородської та курскої областей росії, записали звернення до володимира Путіна, в якому заявили про втрату ним легітимності.

У той же час вони запропонували йому вийти на зв'язок «у будь-який зручний спосіб». Під час цього контакту вони сподіваються «обговорити майбутнє країни без диктатури та авторитаризму».

Крім того, добровольці звинуватили місцеву владу Білгородської області у перешкоджанні евакуації цивільного населення.

«Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заженуть простих людей для участі у твоїй виставі на виборні дільниці під бомби та артилерійські снаряди!», — йдеться у зверненні.

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Нагадаємо, у росії 15−17 березня проводяться так звані вибори президента країни, під час яких путін має бути обраний на черговий шестирічний термін. Для цього у квітні 2021 року він підписав закон, який «обнулює» його президентські терміни.

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