«Час припинити цирк»: РДК звернувся до путіна

Бійці Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону, що ведуть зараз бої на території білгородської та курскої областей росії, записали звернення до володимира Путіна, в якому заявили про втрату ним легітимності.

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У той же час вони запропонували йому вийти на зв'язок «у будь-який зручний спосіб». Під час цього контакту вони сподіваються «обговорити майбутнє країни без диктатури та авторитаризму».

Крім того, добровольці звинуватили місцеву владу Білгородської області у перешкоджанні евакуації цивільного населення.

«Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заженуть простих людей для участі у твоїй виставі на виборні дільниці під бомби та артилерійські снаряди!», — йдеться у зверненні.

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Нагадаємо, у росії 15−17 березня проводяться так звані вибори президента країни, під час яких путін має бути обраний на черговий шестирічний термін. Для цього у квітні 2021 року він підписав закон, який «обнулює» його президентські терміни.

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