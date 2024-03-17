Частина українців отримають по майже 600 грн доплати до пенсій: хто може розраховувати на збільшення

Коли у квітні в Україні зросте мінімальна зарплата, що позитивно позначиться на сумі частини пенсій, які тісно пов'язані з розміром «мінімалки».

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Крім того, на збільшення суми виплат зможуть пенсіонери, які досягли певного віку, мають право на «вікові» доплати, нагадали у Пенсійному фонді України.

Максимальний розмір такої доплати становить 570 грн. На додаткові суми можуть претендувати українці, які вийшли на заслужений відпочинок, досягли 70-річчя та мають пенсію не більше 10,3 тис. грн.

Після досягнення певного віку, українці можуть очікувати підвищення своїх пенсійних виплат. Наприклад, пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, надається можливість отримувати додаткові суми до пенсії щомісяця.

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Ці надбавки зростатимуть разом із віком пенсіонера. На сьогоднішній день, у березні 2024 року, встановлені такі розміри вікових доплат до пенсії:

для осіб, яким виповнилося 70 років — до 300 гривень;

для тих, кому виповнилося 75 років — до 456 гривень;

для осіб у віці від 80 років — до 570 гривень.

Проте варто пам'ятати, що загальна сума пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 гривень. Крім того, якщо особі віком від 70 до 75 років було нараховано 300 гривень, то після досягнення 75 років вона отримає додатково різницю між 300 та 456 гривнями.

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Також нагадаємо, що частині українців підвищать пенсії вже з 25 березня.



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