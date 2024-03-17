Зростання «мінімалки» у квітні: кому з пенсіонерів піднімуть пенсїї

Підвищення пенсій з 25 березня не буде, на щастя, останнім, і вже через декілька днів деякі з людей, які вийшли на заслужений відпочинок, зможуть знайти ще один привід для радості.

ВІДЕО ДНЯ

Справа в тому, що у квітні Кабмін має намір (вірніше, повинен згідно з Законом про держбюджет) підняти мінімальну заробітну плату (так звану «мінімалку»). А так як від її розміру залежить і розмір мінімальної пенсії, то вона також збільшиться, пише видання «На пенсії».

Але зростання пенсій буде не у всіх — суму виплат підвищать пенсіонерам, які старші за 65 років і мають повний страховий стаж (35 та 30 років — відповідно, для чоловіків та жінок). Крім того, виплати перерахують у сторону збільшення для пенсіонерів, які працюють.

Тут варто пам'ятати про один важливий нюанс: розмір «мінімалки» зріс з початку 2024 року, але з пенсіонерами, які старші за 65 років, обійшлися не зовсім справедливо — чиновники закрили очі на те, що розмір «мінімалки» збільшився, і не стали підвищувати їм пенсію. А вона, за законом, повинна бути не меншою за 40% від офіційної суми мінімальної заробітної плати.

РЕКЛАМА

В цифрах це виглядає там: розмір мінімальної зарплати в Україні на початку року зріс до 7 100 грн, і пенсіонери, які старші за 65 років і мають повний стаж, повинні отримувати як мінімум 2 840 грн, а не 2 680 грн, як зараз (саме ця сума становить 40% від мінімальної зарплати). Звичайно, йдеться не про дуже великі суми, але в деяких випадках навіть пара десятків гривень має значення.

На щастя, справедливість буде відновлено: від 1 квітня мінімальна зарплата зросте до 8 тисяч грн, і, відповідно, зросте пенсія для «обділеної» раніше групи пенсіонерів — вони стануть отримувати як мінімум по 3 200 грн.

РЕКЛАМА

Від 1 квітня також будуть автоматично перераховані виплати пенсіонерів, які працюють. Під час перерахунку буде врахований оновлений страховий стаж.

Також нагадаємо, що частина пенсіонерів в цьому році зможуть виходити на пенсію не в 60 або 63 роки, а набагато раніше.

РЕКЛАМА

226

Читайте нас у Facebook