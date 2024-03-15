Частині українців підвищать пенсії 25 березня: в ПФУ пояснили, кому очікувати зростання виплат

Окрім «підвищених» пенсій за вислугу років в березні зростуть розміри виплат для ще деяких груп українців.

Їх перерахували через підвищення прожиткового мінімуму та збільшення середньої зарплатні, повідомляє «Суспільне».

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«Підвищені пенсії люди отримають 25 березня. Для кожного пенсіонера сума підвищення різна. Це залежить від віку, стажу та зарплати», — пояснила журналістам заступниця начальника управління пенсійного забезпечення пенсійного фонду в Чернівецькій області Ганна Московчук.

Середній розмір підвищення виплат за результатами індексації в області — 245 гривень. Максимальний розмір підвищення склав 1500 гривень.

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На скільки зросте мінімальна пенсія

Мінімальні пенсії в середньому збільшили на 8%:

Для чоловіків зі стажем 35 років та жінок 30 років, які досягли віку 65 років мінімальна пенсія складе 3370 гривень.

Для людей від 75 років з меншим стажем: 20 років для жінок і 25 для чоловіків мінімальна сума виплат складе 3240 гривень, а з досягненням 80 років — 3370 гривень.

Для непрацюючих пенсіонерів гарантована мінімальна виплата — 2725 гривень.

Для 175 тисяч пенсіонерів в області сума пенсії зросте в середньому на 290 гривень.

Підвищення пенсії військовим

Для військовослужбовців пенсії також зміняться. Їх перерахували із застосуванням коефіцієнта підвищення середньої зарплати у 2024 році.

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Нагадаємо, що в Україні набули чинності нові зміни при призначенні пенсії для чоловіків та жінок.

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