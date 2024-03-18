Рота «Фаворит» отримала ще два позашляховики та двовісний причіп від Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України чергові два позашляховики, Nissan P51 Pathfinder та Volkswagen Amarok, а також двовісний причіп.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль отримала рота ударних БпЛА «Фаворит», яку з моменту створення патронує компанія Favbet.

Особовий склад роти «Фаворит» виконує бойові завдання на сході країни.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили та інші Сили оборони країни отримали вже 280 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нові пікапи Peugeot в межах проєкту «Армія дронів» президентської фандрайзингової платформи UNITED24.

Фонд Favbet Foundation є активним учасником проєкту «Армія дронів» Міністерства цифрової трансформації. Він, зокрема, є одним з найбільших донаторів проєктів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.

РЕКЛАМА

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшло 600 дронів різного типу, у тому числі ударного.

У лютому 2024 року Favbet приєднався до великого збору на 35 безпілотних човнів для СБУ від UNITED24, monobank, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова. Морський дрон, який буде придбано за донат компанії у розмірі 10 млн грн, отримає назву «Фаворит».

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв'язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation на січень 2024 року становила вже понад 300 млн грн.

25

Читайте нас у Facebook