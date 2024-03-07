«Обирає найкращі безпілотники»: рота «Фаворит» отримала ще 50 FPV-дронів від FAVBET

Рота «Фаворит» отримала черговий пакет матеріально-технічної допомоги за підтримки української iGaming-компанії FAVBET. Це 50 дронів-камікадзе, авто та супутнє обладнання.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наразі підрозділ знаходиться на одному із найгарячіших напрямків, тому вже найближчим часом нові безпілотники поповнюватимуть статистику ворожих втрат.

«Вдячний FAVBET за підтримку в передачі FPV-дронів. Сьогодні якість дронів на ринку дуже впала через намагання багатьох компаній просто поставити галочку в допомозі дешевою пташкою. Дуже цінно, що FAVBET для нашої роти обирає найкращі безпілотники, в якості яких ми завжди впевнені», — розповідає командир «Фаворита», співзасновник і віцепрезидент Української федерації ММА (UF MMA) Денис Перч.

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FAVBET патронує роту «Фаворит» фактично з моменту заснування восени минулого року. Учасники підрозділу — досвідчені бійці та пілоти, які захищають Україну з перших днів вторгнення. Багато з них були тим чи іншим чином пов'язані з бойовими мистецтвами: були спортсменами та тренерами.

За цей час за підтримки компанії рота «Фаворит» отримала дрони для розвідки та знищення ворожої техніки, автомобілі для виїзду на позиції, а також необхідне обладнання та витратні матеріали для повсякденної роботи: від 3D-окулярів і підсилювачів сигналу для FPV-дронів до «Старлінків», зарядних станцій та обігрівачів.

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Підтримка роти «Фаворит» є частиною системних зусиль компанії FAVBET по допомозі Силам оборони України. Окрім власних проєктів, що реалізуються за сприяння благодійного фонду FAVBET Foundation, компанія робить значні внески й до загальнонаціональних зборів через платформу UNITED24.

У лютому 2024 року FAVBET став учасником зборів на 35 безпілотних морських дронів Sea Baby для СБУ, задонотив 10 млн грн — найбільшу суму серед усіх українських бізнесів. Торік — передав 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для «Армії дронів», а також 20 млн грн у рамках двох етапів Операції «Єдність» із закупівлі 15 000 FPV-дронів для фронту.

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«Провідні українські компанії повинні розуміти, що підтримка нашої армії — це не лише питання проукраїнської позиції, а внесок у збереження України як вільної держави. Саме тому допомога FAVBET триватиме стільки і в тому обсязі, скільки цього вимагатиме наша перемога», — кажуть у компанії.

Нагадаємо, нещодавно група FAVBET передала 60 млн грн прикордонникам на посилення фортифікаційних споруд. А до бюджету України за 2023 рік було направлено понад 3 мільярди гривень.

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