Україна запускає пряме залізничне сполучення з Чехією
Укрзалізниця, яка з 18 березня розпочала продаж квитків онлайн до Австрії та Угорщини, у співраці з чеським RegioJet запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп.
В Укрзалізниці зазначають, що для зручності мешканців сусідніх регіонів забезпечать стикувальні маршрути та призначать спеціальний пересадковий поїзд № 345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород.
Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони і з місцями для сидіння, і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi.
Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника.
Пересадковий поїзд № 345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (
Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, що раніше УЗ попереджала про збільшення вартості квитків на потяги до Польщі.
Ілюстративне фото зі сторінки УЗ у соцмережах148
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