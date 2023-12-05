«Укрзалізниця» підвищує вартість квитків на поїзди до Польщі

В Україні, де раніше «реанімували» «Лижний експрес», зростуть ціни на квитки на деякі міжнародні поїзди. Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».

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«Зміна тарифів дозволить Укрзалізниці втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення. Так, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ, попит на який лишається ажіотажним. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4−11%, з Харкова — 17−48%, з Києва — 15−47%. Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37−49%», — йдеться у повідомленні.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта. Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.

Також в компанії повідомили про призначення нових поїздів:

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- Поїзд № 27/28 Київ — Мукачево на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва. Поїзд відправлятиметься о 8:18, прибуватиме до Мукачево о 19:30. В зворотному напрямку, з Мукачево, поїзд стартуватиме в ті ж дати о 7:26 і прибуватиме до Києва о 18:10.

- Поїзд № 191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21.

- Поїзд № 167/168 Одеса — Львів. Поїзд відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

- Поїзд № 115/116 Київ — Одеса. Він відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» для любителів зимових Карпат змінила маршрути деяких поїздів.

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