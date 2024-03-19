В Україні державні шахти провалили план з видобутку вугілля. Таку точку зору в ефірі Ukraine World News озвучив нардеп, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

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«Видобуток вугілля зріс, якщо порівнювати план і фактично видобуте вугілля, то — 136 відсотків, це за рахунок шахт приватного сектора, але державні шахти тут не можуть похвалитися великими досягненнями. Тому що виконання плану на 83,6 відсотка», — зазначив Волинець.

«Наприклад, давайте подивимось на «Волиньвугілля», яким керують люди з Лисичанська, з окупованої території, їх місцеві жителі називають «людьми із сепаратистськими нахилами». Мені незрозуміла кадрова політика міністерства, чому це відбувається, можливо, вони якось дотичні до відносин зі «смотрящим» Андрієм Вєнгріним?

З початку місяця вони не видали жодної тонни вугілля, а зарплату ж треба людям нараховувати, і зарплата буде нарахована за рахунок державного бюджету!" — каже Волинець.

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Крім цього, депутат допускає, що Вєнгрін має стосунок до постачання до України вугілля взимку нібито з Казахстану, хоча Волинець допускає, що Міненерго Галущенка могло закуповувати й російське вугілля чи з окупованої території України. «Це вугілля постачалося у вагонах російської залізниці у Гданськ (Польща), там його бодяжили з польським вугіллям, потім завозили в Україну, знову бодяжилось вже шламами, які теж контролюються Вєнгріним, і постачалося на Центренерго. Це вже не вугілля, а суміш з низькою теплотворністю. Тому дуже дорога електроенергія виходить з такого вугілля, й воно використовується часто разом з газом для підвищення температурного режиму», — додав депутат.

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