Прем'єр-міністр Денис Шмигаль хоче скоротити Міністерство аграрної політики та продовольства, щоб позбавитися його голови Миколи Сольського, який вважається одним з головних кандидатів на посаду прем'єра. Таку думку озвучив політолог Володимир Сонюк у своєму блозі на сайті «Цензор.Нет».

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«Професійні громадські організації висловили стурбованість щодо планів голови уряду Дениса Шмигаля скасувати стратегічне Міністерство аграрної політики та продовольства, передавши його функції Мінекономіки. Громадські діячі наголосили на важливості міністерства Сольського, навівши як приклад світову практику», — зазначив політолог.

За його словами, широка підтримка громадськості не випадкова, оскільки Микола Сольський є «одним з найефективніших міністрів поточного Кабміну».

«Так, в умовах війни та блокади глава Мінагро виявив себе як успішний антикризовий менеджер, налагодивши збір урожаю та у найкоротші терміни розв'язавши проблеми зупинки зернового коридору. У результаті експорт сільгосппродукції у 2023 році зріс до 22,9 млрд дол., що на 7% перевищило показники 2022 року. Також Сольський успішно займається розмінуванням сільськогосподарських земель», — підкреслив Сонюк.

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Експерт упевнений, що в таких умовах скасування стратегічного Міністерства аграрної політики справді виглядає, як політичні інтриги всередині Кабінету міністрів, помста чи спроба прибрати конкурента.

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«Крім того, експерти та журналісти не раз називали Миколу Сольського одним із головних претендентів на посаду прем'єра у новому кабміні. Водночас преса дедалі більше почала говорити про зміну уряду Дениса Шмигаля після низки провалів прем'єра. Так, його побічно звинувачують у зриві переговорів із Польщею про розблокування кордонів та надто повільне будівництво фортифікаційних споруд», — резюмував політолог.

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