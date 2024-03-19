Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Починаючи з Дня Водяного Коня до кінця місяця залишається ще трохи більше декади, але багато людей вже подумки переводять годинники на годину вперед і готуються розпочинати дачний сезон.

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І цьому навряд чи можна дивуватися, адже енергія весни наповнює повітря, спонукаючи усіх знаків зодіаку до дій та змін. Щоб ви могли дізнатися детальніше про те, що готує вам доля, астрологи підготували гороскоп Таро, пише популярне видання.

Овен

Карта Таро: Ієрофант

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Духовність можна сприймати по-різному, але для всіх Овнів в квітні вона однаково важлива.

Карта Ієрофанта підказує, що вам потрібно зробити ще один крок вперед, щоб встати на істинний шлях.

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У фінансовому плані місяць буде прибутковим. Люди, які ведуть бізнес з Овнами, можуть розраховувати на гарні можливості.

Однак самі Овни можуть помітити, що накопичувати кошти буде важко. Крім того, ви можете зіткнутися з рядом фізичних проблем, тому будьте уважні до своїх харчових звичок і регулярно займайтеся спортом.

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Телець

Карта Таро: Повішений перевернутий

Тельці схильні до негативізму, але в квітні 2024 року ви зможете знайти сили, щоб зробити те, чого інші бояться, та отримаєте натхнення від нових починань.

Не соромтеся скористатися шансом, щоб дізнатися щось нове. Будьте сміливими та кажіть все, про що думаєте, навіть якщо це призведе до невеличкого конфлікту чи суперечки.

Енергія вашої карти може здаватися декому різкою, але насправді вона допоможе Тельцям подивитися на своє життя тверезо та побачити речі чітко.

Пам’ятайте, що ключами до успіху в квітні є почуття свободи та спритність.

Близнюки

Карта Таро: 4 чаші

В квітні Близнюки можуть зіткнутися з негативними емоціями, такими як заздрість, жалість до себе тощо. Однак ваша карта зазначає, що потрібно боротися з деструктивними думками та намагатися завжди бачити світло, навіть в самих темних ситуаціях.

Зробіть перерву від соціальних мереж, якщо вони змушують вас думати про погане, та відновіть зв’язок зі Всесвітом, щоб побачити, які можливості він для вас приготував.

Не бійтеся проявляти ініціативу. Ваша доля у ваших руках, навіть якщо ви не контролюєте ситуацію, в якій опинилися.

Рак

Карта Таро: Зірка перевернута

Якщо ваша робота та повсякденне життя пригнічують вас, настав час відновити свій ентузіазм і позитив. Не втрачайте надію та пам’ятайте, єдина людина, яка може врятувати вас від песимізму, прокрастинації та самокритики — це ви самі.

Придумайте спосіб очистити свою енергетичну систему та вивільнити негативну енергію. В цьому Ракам може допомогти музика, медитації, прогулянки на природі або сеанси масажу.

Будьте добрими до себе та до своїх близьких.

Лев

Карта Таро: Король Кубків

Приділіть увагу своїм почуттям та внутрішньому світу. Спробуйте зрозуміти, який минулий досвід стоїть за всіма вашими духовними негараздами.

Король Кубків показує, що у Левів з’явиться чудовий шанс, щоб відновитися та зрештою змінити життя на краще.

В квітні ви можете зустріти старих друзів або колег та відновити спілкування з ними. Очікується, що Леви також отримають багато любові та емоційної підтримки від усього свого оточення. А в кінці квітня у вас з’явиться можливість гарно провести час з найдорожчими людьми.

Діва

Карта Таро: Королева Жезлів

Березень був зосереджений на внутрішніх почуттях Дів, тому квітень зробить акцент на ваших зовнішніх мотиваціях. Вийдіть із зони комфорту, спілкуйтеся та надихайте інших своїми творчими ідеями. На вас чекають великі зміни.

Пам’ятайте, сміливість і рішучість приходить тоді, коли ви дбаєте про себе, а потім виходите у світ і дозволяєте людям побачити, наскільки ви чудові. Не бійтеся виступати в ролі лідера та почніть розвивати з кимось спільний проєкт.

Саме у той момент, коли ви будете відчувати прилив впевненості в собі, ви почнете поважати своє тіло, свій дім, свого партнера та отримувати задоволення від життя.

Терези

Карта Таро: Туз жезлів перевернутий

Цього місяця не приймайте ризикованих фінансових рішень. Туз жезлів у перевернутому положенні зображує затримки щодо ваших грошей, роботи та сім’ї.

Якщо ви перебуваєте в стосунках, то спілкування між вами та вашим партнером може бути незручним. Є великий ризик непорозумінь та навіть розриву. Проявіть свою лагідну сторону та підіть на поступки, якщо хочете зберегти романтичні стосунки.

Можливо, всі затримки, невдачі та розчарування — це сигнали Всесвіту, які підказують вам, що потрібно перейти в новий етап та попрощатися з тим, що тримає вас у минулому.

Скорпіон

Карта Таро: Лицар Кубків

Квітень обіцяє буди досить романтичним місяцем для Скорпіонів. Ви знайдете натхнення у таких простих речах, як ранкова кава, купівля квітів або прослуховування улюбленої музики.

Для тих із вас, хто перебуває в стосунках, Лицар Кубків приносить позитивну енергію привабливості та флірту. Якщо у вас все стабільно, то прийшов час влаштувати побачення або запланувати тривалу відпустку.

У роботі будьте дипломатичними та креативними. Візьміть у свої руки все, що стосується вашої кар’єри та фінансів.

Стрілець

Карта Таро: П'ятірка жезлів

Все, що ви запланували в березні може піддатися сумнівам в квітні. Однак не турбуйтеся, бо саме це допоможе вам прийняти правильне рішення. Завдяки 5 жезлів ви почнете чітко бачити, куди вам варто йти, а куди ні.

Стрільці можуть відчути труднощі у вигляді конфлікту інтересів, конкуренції та невдач. Проаналізуйте усі ці ситуації та зробіть висновки, адже саме вони стануть для вас поштовхом, що дозволить рухатися вперед.

Намагайтеся зберігати розсудливість і вирішувати будь-які конфлікти за допомогою позитивного мислення та довгострокового планування.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка жезлів перевернута

Вам потрібен час і простір для відпочинку. Якщо останнім часом ви стримували свої емоції, це, ймовірно, перетвориться на відчуття пригніченості чи параної.

Козерогам варто знайти час, щоб прояснити голову, поговорити з другом, якому ви довіряєте або записатися на прийом до терапевта.

Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка інших, приєднайтеся до групи однодумців, знайдіть нове хобі та влаштуйте собі тиждень відпочинку.

Водолій

Карта Таро: Імператор перевернутий

Імовірно, на Водоліїв очікують важкі робочі ситуації. Якщо ви зіткнулися з проблемами та з людьми, які змушують вас почуватися дуже некомфортно, то прислухайтеся до своєї інтуїції і та розберіться з конфліктом тут і зараз. Не варто відкладати важкі розмови на потім.

Перевернутий Імператор нагадує Водоліям про те, що потрібно бути обережними. Можливо, ви надто жорсткі та надмірно контролюєте своїх близьких.

Квітень стане чудовим місяцем, щоб позбутися токсичності всередині себе.

Риби

Карти Таро: Двійка кубків перевернута

Ця карта рекомендує вам розслабитися та дозволити собі відчувати всі почуття, які виникають у стосунках з людьми.

Не будьте так впевнені в тому, що ви на правильному шляху. Зробіть перерву та подивіться тверезо на всі аспекти свого життя. Дайте собі час подумати, чи не почуваєтеся ви втраченими.

Запишіть свої почуття та думки, обговоріть їх із психотерапевтом або другом, якому довіряєте. Розберіться зі своїми внутрішніми проблемами, перш ніж вступати в романтичні стосунки.

Щоб досягти балансу, ставте на перше місце співчуття, турботу любов до себе.

Крім того, представникам всіх знаків Зодіаку буде, певно, цікаво подивитися, з ким саме «новий Винник» (Андрій Кравченко) має намір розділити свої життя.



Чи послухати красиву пісню-спогад про те, чим займались молоді хлопець та дівчина серед зими.

І, звичайно, подивитися, як новий любимчик жінок та дівчат-підлітків («Любиш-не любиш, зелені листочки») Віталік вирішили зі своїм другом познайомитись з красивою дівчиною у кафе, і що з цього вийшло.

Також нагадаємо, що 25 березня відбуватиметься місячне затемнення, яке може принести чотирьом знакам Зодіаку як потужні перемоги, так і падіння у грошовій сфері.

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