Місячне затемнення 25 березня: кому варто бути обережними з грошима, а на кого чекають потужні доходи

Астрологи стверджували, що з середини березня в житті кількох знаків зодіаку очікуються зміни — приємні, що подарують їм додатковий заряд енергії та оптимізму, а також кар'єрне зростання. А місячне затемнення, яке відбуватиметься 25 березня може позначитися на чотирьох знаказ зодіаку — принести як потужні перемоги, так і падіння у грошовій сфері.

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Діва

Затемнення відбувається у вашому секторі фінансів та самооцінки, але під час події вузол минулого йтиме по вашому будинку власних заробітків. Це свідчить про те, що ви можете ухвалити рішення, пов'язане з доходами, зарплатою або розподілом грошей. Наприклад, ви побачите, що сфера спілкування, консультування чи блогінгу приносить вам достатній дохід, а отже, треба реструктурувати вид діяльності. Крім того, затемнення може поставити крапку в якомусь джерелі доходів, інформує Ukr.Media.

Водолій

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Затемнення відбувається у вашому секторі розширення можливостей з трином (аспект допомоги) до вашого Сонця, що говорить про те, що ви можете прославитися або знайти деякі регалії, які дозволять вам заробляти більше. Диспозитор Затемнення Венера стоятиме у вашому секторі доходів, тому вам може прийти відповідь чи пропозиція із зарплати від міжнародної компанії, від Інтернет-компанії або ви станете вчителем.

Риби

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Затемнення відбувається в секторі фінансів та ресурсів партнера, а отже, будуть зміни в сімейному бюджеті. Хтось може перестати вас фінансувати (наприклад, чоловік, батько або у вас піде якийсь пасивний дохід). Крім того, саме в затемнення ви дізнаєтеся таємницю про заробітки своєї другої половини — будьте уважні.

Овен

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Затемнення відбувається у вашому секторі юридичних домовленостей: ймовірно, що ви завершите якийсь контракт або вам запропонують підписати деякі документи. Крім того, у затемнення до вас може прийти відгук у мережі, який може вплинути на вашу діяльність або на ваш статус. Наприклад, таємний недоброзичливець може очорнити вашу репутацію.

Про те, чи працюють прогнози астрологів, можна дізнатися, наприклад, по їхньому прогнозу щодо змін у фінансовій сфері для трьох знаків зодіаку, які на собі мали відчути вплив молодика 10 березня.

Фото Pixabay

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