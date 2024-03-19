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Суспільство та люди

На допомогу військкомам прийде «Азов»: названо спосіб прискорити в рази мобілізацію

18:46 19 березня 2024
Співробітники ТЦК

Співробітники ТЦК та СП (військкоматів) намагають вживати дуже жорсткі методи мобілізації, але при цьому не можуть досягти своїх цілей.

Тому досвідчені військові пропонують вдатися до незвичайних методів залучення чоловіків до війська. Зокрема, передати бойовим бригадам списки військовозобов'язаних та дозволити їм самим шукати ухилянтів.

Такі методи допоможуть пришвидшити мобілізацію в рази, вважає заступник командира бригади «Азов» Сергій Цісарук («Мольфар») у мережі «Х».

«Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть», — пояснив він.

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А ще швидше справи підуть у тому випадку, коли таке завдання поставити бригадній роті розвідки. Зважаючи на рівень підготовки, досвід та оснащення, які мають ці військові, за тиждень можна буде привезти близько сотні «добірних воїнів, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК», а не «тих старих дідів, яких зараз привозять».

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«Варто зазначити, що це лише пропозиція конкретного військового та не розглядається на законодавчому рівні. Окрім цього, коментатори виступають проти таких методів, вважаючи, що застосувавши їх, в Україні розпочнеться ще більший хаос», — вважають експерти.

В той же час нагадаємо, що дуже жорсткі методи дій військкомів приводять до того, що місцеве населення організовується для спільного опору співробітникам ТЦК, що нерідко приводить до трагедій.

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Фото АрміяInform

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