Давили машиною та били сокирами: мешканці села на Буковині напали на військових із ТЦК (відео)

На Буковині, де раніше військкомів звинувачували у побитті чоловіків в ТЦК та СП, в одному із сіл сталася бійка, під час якого дісталося військовим — місцеві, озброївшись сокирами, напали на на них.

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Відповідне відео поширили місцеві Telegram-канали, пише informator.ua. На кадрах зафіксовано, як у селищі Путила до військкомів під'їхав чоловік на коні, який на плечі тримав сокиру.

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Вони розмовляли, а невдовзі на дорогу виїхав автомобіль, водій якого, набравши швидкість, буквально налетів на співробітників ТЦК. Один встиг відскочити, а іншого перекинуло через капот «Ниви».

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Фото - скріншот

Потім водій взяв сокиру та завдав кілька ударів обухом. Місцеві побили вікна в автівці ТЦК-шників та пішли. Зазначається, весь цей час поряд знаходилось ще кілька військових і представники поліції, які лише спостерігали за тим, що відбувається.

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Нагадаємо, що нещодавно на Прикарпатті місцеві побили матір з дитиною — в жінці, яка їхала автівкою через село Космач, запідозрили «інформаторку ТЦК та СП».

Фото — скріншот

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