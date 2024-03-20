Третій день тижня, наповненого можливостями та перспективами, обіцяє бути сприятливим для завершення вже розпочатих проектів, але від нових починань сьогодні варто відмовитися, упевнені астрологи.

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Також небажано братися за незнайому справу — цей порив може дорого обійтися у подальшому.

Ще однією важливою умовою досягнення успіху в середу, 20 березня, є віра у свої сили. В іншому випадку результат зусиль буде мінімальним. Також не бажано сліпо вірити порадам надмірно наполегливих людей: вони, напевно, переслідують свої цілі.

А поради кожному із знаків Зодіаку дає український інформаційний ресурс.

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Овен

Вдалий та спокійний день. Зірки радять працювати у своєму комфортному ритмі, більше спілкуватися із незнайомими людьми. Хтось із них може зробити вам дуже вигідну пропозицію. Щоб підвищити настрій, частіше дзвоніть близьким, говоріть їм слова підтримки та кохання.

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Телець

Сьогодні вам можна ризикувати та вплутуватися в авантюри. Тільці притягнуть до себе удачу та гроші, якщо користуватимуться сміливими рішеннями та нестандартними підходами до проблем. У спілкуванні з колегами не будьте категоричними. Поступайтеся, шукайте компроміси, пропонуйте свої варіанти.

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Близнюки

Гарний день для знайомства з новими людьми для встановлення корисних ділових зв'язків. Не бійтеся більше розмовляти на професійні теми, питати, що для вас справді важливо. Але не говоріть про дрібниці: цим ви відлякаєте від себе серйозних співрозмовників.

Рак

Створюйте позитивний настрій із самого ранку: зробіть зарядку, щільно поснідайте. Адже від вашої активності та працездатності залежить просування у кар'єрі та успіхи у професійній діяльності. Також доведеться допомогти близьким у їхніх проблемах, але сьогодні це не важко.

Лев

Хоч би чим ви займалися сьогодні, виявляйте фантазію, шукайте незвичайні вирішення питань. Так ви звернете на себе увагу впливових людей, швидше впораєтеся із завданням. Якщо вам потрібна допомога, говоріть про це прямо і відверто, уникайте двозначності та натяків.

Діва

Перенесіть важливі переговори на інший час. Сьогодні вам краще вдається індивідуальна робота на самоті в тихій спокійній обстановці. Ваша працездатність зараз на найвищому рівні; можна братися до складних питань, експериментувати.

Терези

День сприяє збільшенню кількості ваших однодумців чи союзників. Хтось може надати вам необхідну допомогу у роботі, підтримати у суперечці. Потрібно зберігати концентрацію та не відволікатися по дрібницях, інакше робота не буде виконана вчасно. Зберігайте спокій у спілкуванні.

Скорпіон

Можливі напружені ситуації, коли доведеться виявляти гнучкість та підлаштовуватися під опонентів. Уникайте складних розмов, робіть компліменти та пропонуйте компроміси. Зберігайте сили та енергію, зберігайте холоднокровність на роботі та вдома.

Стрілець

Цього дня у вас високий рівень енергії та бажання діяти. Скористайтеся вдалим часом та закінчіть усі складні чи неприємні справи, які ви постійно відкладали. Також приділіть увагу своїй половинці, влаштуйте романтичну вечерю, зробіть невеликий подарунок. Це зміцнить ваші стосунки.

Козоріг

Є ймовірність, що 20 березня у вас буде надто багато роботи. Не варто перенапружуватись і намагатися зробити все відразу. Організм може дати збій і доведеться втратити багато часу на відновлення та лікування. Зірки попереджають, що можуть виникати проблеми зі спілкуванням. Обмежте контакти.

Водолій

Складіть план на цей день і не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете. Інтуїція у Водоліїв на високому рівні, тому рішення потрібно ухвалювати швидко, довго не роздумуючи. Також 20 березня не потрібно вірити всьому, що ви почуєте чи прочитаєте: вся інформація вимагає перевірки.

Риби

Краще обмежити спілкування та не витрачати дорогоцінний час на непотрібні розмови з оточуючими людьми. Чим би ви не займалися, дійте обережно, не заходьте за межі, не порушуйте правила, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Риби можуть використовувати ці обмеження на свою користь.

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