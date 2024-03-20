За «послугу» — 3 тисячі доларів: знешкоджено банду паліїв, яка «працювала» на замовлення у шести областях України (фото, відео)

Поки правоохоронці зосереджені на викритті численних агентів фсб, організовані злочинні групи вдаються до нових схем привласнення чужого майна. Ось і нещодавно за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було повідомлено про підозру організаторам та учасникам злочинної групи, яка здійснювала підпали майна… на замовлення в шести областях.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, організаторами схеми були двоє громадян, які для виконання «брудної роботи» залучили ще дев’ятьох осіб. Учасники групи — жителі Київщини та Житомирщини.

РЕКЛАМА

Один з паліїв "на замовлення"

«Послуги» паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з «клієнтом» підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали «клієнтам» на підтвердження виконання замовлення.

РЕКЛАМА

Вартість умисного підпалу сягала 3000 доларів США.

З вилученого у фігурантів справи

РЕКЛАМА

Під час слідства правоохоронці викрили факти пошкодження майна цією злочинною групою в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Учасникам групи вже повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо також про нещодавнє викриття на Сумщині банди торговців зброєю, в т. ч. тією, яку по собі залишили російські окупанти.

Фото t. me/pgo_gov_ua

376

Читайте нас у Facebook