За «послугу» — 3 тисячі доларів: знешкоджено банду паліїв, яка «працювала» на замовлення у шести областях України (фото, відео)
Поки правоохоронці зосереджені на викритті численних агентів фсб, організовані злочинні групи вдаються до нових схем привласнення чужого майна. Ось і нещодавно за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було повідомлено про підозру організаторам та учасникам злочинної групи, яка здійснювала підпали майна… на замовлення в шести областях.
За даними слідства, організаторами схеми були двоє громадян, які для виконання «брудної роботи» залучили ще дев’ятьох осіб. Учасники групи — жителі Київщини та Житомирщини.
«Послуги» паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з «клієнтом» підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали «клієнтам» на підтвердження виконання замовлення.
Вартість умисного підпалу сягала 3000 доларів США.
Під час слідства правоохоронці викрили факти пошкодження майна цією злочинною групою в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.
Учасникам групи вже повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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Фото t. me/pgo_gov_ua376
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