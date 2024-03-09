Тисячі боєприпасів, запали й гранати: на Сумщині викрили банду торговців зброєю

На Сумщині, територія якої постійно перебуває під російськими ударами, правоохоронці викрили та припинили злочину діяльність осіб, які займалися незаконним поводженням зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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Як повідомили у Державній прикордонній службі, співробітники якої брали участь у викритті і знешкодженні угруповання, до його складу входили жителі міста Суми та області. Налагодив продаж зброї наймолодший учасник злочинного угруповання, який безпосередньо підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження, які фігуранти зберігали за місцями власного проживання.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили більше тисячі набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 та запали до них, ВОГ-25, грошові кошти, наркотичні речовини та компʼютерну техніку.

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Наразі організатора угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») Кримінального кодексу України. Після проведення усіх слідчих дій буде прийнято рішення про оголошення підозр іншим учасникам злочинної групи.

Правоохоронці вже встановлюють канали надходження зброї і боєприпасів та причетних до їх незаконного обігу.

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Нагадаємо, що раніше одразу декілька «схронів» зі зброєю і боєприпасами виявили оперативники Служби безпеки. Зокрема, на Київщині залишений арсенал могли використовувати російські ДРГ, які не полишають спроб зайти на українську територію через кордон.

Фото Державної прикордонної служби

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