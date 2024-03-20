Занадто незалежні: три знаки зодіаку, які вважають за краще обходитися без сторонньої допомоги і покладаються лише на себе

Багато хто з астрологів вважає, що за гороскопом можна не лише точно визначити характер людини, але й спрогнозувати її вчинки. Днями спеціалісти перелічили трійку найбільш самодостатніх знаків Зодіака.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з оприлюдненими висновками, такі люди просять допомоги тоді, коли самостійно їм зробити те, про що просять, буде вкрай важко.

Близнюки

Ті, хто добре знайомий з Близнюками, знають їх головну рису — вони завжди знають чого хочуть, хоча інколи можуть справляти враження вітряних, поверхових людей.

РЕКЛАМА

Насправді вони звикли самі вирішувати свої проблеми, чітко висловлювати свою думку, домагатися чого бажають. Десь хитрістю, десь кмітливістю, адже не обов'язково перти нахрапом.

Скорпіон

РЕКЛАМА

З усіх людей з якими вам пощастило бути знайомим, Скорпіони є одними з найсамодостатніших. Що б не трапилося: пожежі, епідемії, повені, шоу на льоду, представники знака обов'язково знайдуть змогу впоратися з усім.

І для цього їм не знадобиться нічого надприродного — достатньо простого бажання, яке підштовхне їх до здійснення задуманого.

РЕКЛАМА

Водолій

Королі самодостатності — це, звичайно ж, Водолії. З дитинства за ними можна помітити фрази: «Я сама/сам, розберуся!». З віком це нікуди не йде, і Водолії стають все більш самодостатніми.

Загалом за ними дуже цікаво спостерігати. Якоїсь миті можна подумати, що Водолій — це велика дитина. А через секунду розумієш, що ця дитина доросліша і мудріша за більшість ваших знайомих.

І справді, Водолії в 99 зі 100 випадків справляються з усім самі. Десь, де не зрозуміло, опанують теорію, чи спробують на удачу, але результату досягнуть.

Зверніть увагу також на трійку найоптимістичніших знаків Зодіака.



775

Читайте нас у Facebook