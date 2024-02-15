Нестерпні: п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером

Астрологи, які раніше розповіли, чоловіки яких знаків зодіаку найчастіше стають альфонсами, назвали знаки зодіаку, представникам яких властивий «важкий» характер, інформує Ukr.Media.

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Козеріг

Постійне бурчання та песимізм — це типові характеристики Козерога, який насправді вміє захищатися та пристосовуватися до життя. Крім того, люди, народжені під цим знаком, здебільшого бувають небагатослівними, безсилими та нервовими. Багато Козерогів надто працелюбні, і, як наслідок, через це втрачають контакт із сім'єю. Вдома хочуть отримувати спокій, рідко беруть участь у справах сім'ї. Їм завжди всього мало, Козероги надто вперті і завжди наполягають на своєму.

Водолій

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Водолії надто особливі, вони орієнтовані насамперед на свої потреби. Крім того, вони мають схильність витати в хмарах до меланхолії, іноді не помічають потреб інших людей. Багатьом Водоліям не вистачає співчуття, з вуст близьких вони постійно чують звинувачення у жорстокості та егоїзмі. Водолій допомагає всім, хто потребує щоденного інтересу та підтримки. Довіру людей цього знаку ще потрібно заслужити, а на це підуть роки.

Діва

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Дів називають найбільш шкідливим знаком Зодіаку. І хоча на перший погляд він здається вразливим і чуйним, не варто дурити себе! Справжня природа Діви зовсім інша — це ущемлені у правах егоцентрики, готові завдати шкоди навіть найближчим. У повсякденному житті люди, народжені під цим знаком, бувають дивними, вони негативно ставляться до людей і навколишньої дійсності, злісні і закриті в собі. Люблять оцінювати інших і в несподіваний момент можуть тицьнути партнера в минулі помилки.

Близнята

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Життя з людиною під знаком Близнята — це великий виклик. Особливо для тих, хто зацікавлений у спільному обговоренні важливих питань. Близнята люблять веселитися, рідко прив'язуються до людей та замовчують проблеми. Їм дуже важко догодити, вони швидко набридають. Говорять, що це найпідліший знак, який ніколи не замислюється над наслідками своїх вчинків. Життя з Близнюками вимагає сталевих нервів і спокійного підходу — інакше не може бути й мови про будь-які домовленості.

Лев

Левам здається, що перемога завжди слідує за ними. Тому вони борються до самого кінця, часто при цьому болісно ранячи людину, що представляє інший бік конфлікту. Це, мабуть, найзарозуміліший і ревнивий знак, справжній власник. При цьому Леви зовсім не хочуть змінюватися, і багато хто з них егоцентризм розглядають як перевагу. Люди, народжені під цим знаком, ображають інших, щоб сховати образу і так упевнені в собі, що думка інших для них нічого не означає. Не можуть керувати своїми емоціями, що може мати неприємні наслідки.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найчесніші знаки зодіаку та виокремили чотирьох непоправних брехунів серед знаків зодіаку. Також вони розповіли, як худнути за гороскопом.

Фото: Pixabay

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