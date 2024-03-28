Останні дні березня, як стверджують астрологи, мають бути особливо успішними для трьох знаків зодіаку. Втім, у четвер, 28 березня, варто бути обережними і не поспішати усім представникам зодіакального кола. Нинішній день — поганий час для започаткування нових справ: їхні результати не порадують. Також сьогодні не варто піддаватися впливу сторонніх та не вчиняти те, про що ви згодом жалкуватимете. Так що цей день варто провести на самоті. Адже будь-яке необережне слово, сказане навіть близьким людям, може спровокувати серьйозний конфлікт.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Раціональніше підходьте до витрат. Можливо, що сьогодні Овнам захочеться витратити гроші на здоров'я, наприклад обстеження або спорт. Також статтею витрат може бути робота, підготовка до неї, навіть діловий костюм. Ретельно перевіряйте товар, інакше ви потім можете розчаруватися, повіривши рекламі продавця. Хороший день для йоги, плавання, духовних практик, інформує Ukr.Media.

Телець

РЕКЛАМА

28 березня ви можете всю свою енергію спрямувати на свого партнера або на ділову співпрацю. Добре пройдуть обговорення, поїздки. Можливо, хтось вирушить у відрядження або подорож. Також це гарний день для зустрічей із друзями, з людьми, з якими вас пов'язують спільні інтереси, для спілкування в інтернеті.

Близнюки

РЕКЛАМА

У Близнюків буде багато роботи. День досить активний, добре сьогодні взаємодіяти з керівництвом, державними органами. Але варто бути уважнішими до свого здоров'я. Тому обов'язково робіть перерви в роботі. Дехто може задуматися про філософські речі, думати про сенс життя.

Рак

РЕКЛАМА

Цей день підходить для творчої діяльності, навіть у звичайну роботу ви можете внести трохи креативу. Якщо зовсім не виходить, то підійдіть творчо до домашніх справ, змініть щось у будинку, купіть, наприклад, красиву статуетку. День підходить для побачень, романтичних знайомств. Проводьте більше часу з дітьми, це підніме настрій.

Лев

У Левів можуть відбутися якісь зміни вдома. Найімовірніше, вони будуть позитивного характеру. Можливо, ви почнете займатися йогою, малюванням. На роботі з кимось може виникнути непорозуміння, конфлікт інтересів, переконань. Не варто доводити свою точку зору, стосунки стануть напруженими.

Читайте також: Пацюкам допоможе їхній оптимізм, Тигри зможуть позбутися боргів: східний гороскоп на 25 — 31 березня

Діва

У Дів може бути сьогодні більше спілкування, ніж зазвичай, або ви будете активно пересуватися містом, а може навіть областю. Хороший день для спілкування з братами і сестрами, добре вирішувати наболілі питання із сусідами. Чудовою ідеєю буде вирушити зі своїм партнером у якусь мініподорож або записати разом на курси.

Терези

Хороший день, щоб почати курс оздоровлення, дієти або зайнятися спортом. Але тільки без сильних силових навантажень. У роботі вам допомагатиме інтуїція, з людьми краще домовлятися, а не конфліктувати. Можливо, що хтось змінить свої смакові звички. Якщо намічається дорога покупка, то краще проконсультуватися з експертом, якому довіряєте.

Скорпіон

Ви можете бути більш примхливими, ніж зазвичай. Сьогодні потрібно насамперед подбати про себе, про свій психологічний стан. Не варто навантажувати себе справами, якщо є можливість, то проведіть день, займаючись тим, що приносить вам радість і задоволення. Із партнерами в діловому та особистому житті можуть бути конфлікти з приводу різних точок зору на якусь ситуацію.

Стрілець

День підходить більше для відпочинку, ніж для роботи. Якщо ви на роботі, то займайтеся тільки найважливішими справами. Добре просто посидіти з колегами, випити чаю, поговорити про щось абстрактне. Душевна атмосфера в колективі і вдома сьогодні особливо важлива буде для вас. Вечір краще теж провести не особливо проявляючи активність, прогуляйтеся, подивіться фільм.

Козоріг

Динамічний день намічається у Козорогів. Буде багато переміщень, спілкування. Може, ви приймете рішення записатися на якісь курси. Якщо є можливість, то призначте зустріч із друзями, хоча б для того, щоб випити чаю, обмінятися новинами. Не варто особливо напружуватися в роботі, намагатися догодити всім.

Водолій

Робочі питання займатимуть багато часу. Можливо, ви будете обговорювати якісь фінансові питання. Чекайте похвали від керівництва, це додасть впевненості. Хороший день для спілкування зі старшими родичами. У декого будуть суперечки вдома з приводу справ, які стосуються всієї родини.

Риби

Гарний день для поїздок, початку подорожей. Новини здалеку потішать. Дехто запишеться на освітні курси. Дуже захочеться нових вражень, тому не сидіть удома, сходіть на якийсь захід, у музей, кіно. Гарний день для розв'язання юридичних питань, спілкування з сестрами, братами.

Гороскоп на квітень для всіх знаків зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

456

Читайте нас у Facebook