Місяць, коли боги смикають за ниточки: що чекає представників всіх знаків Зодіаку у квітні

Після насиченого подіями тижня з 25 по 31 березня настане квітень — місяць, в якому будуть сезон Овна та коридор затемнень.

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«В квітні може здатися, що час рухається з квантовою швидкістю, а боги немов тягнуть за ниточки наших доль», — цитує Oboz.UA зарубіжних астрологів.

Свою думку вони обґрунтовують тим, що у квітні відбудеться один із найочікуваніших транзитів року: Юпітер і Уран зустрічаються в Тельці 21 числа, а востаннє цей транзит відбувався в 2010 році. Тому світ може очікувати деяких нестабільних глобальних змін.

Овен

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Ретроградний цикл Меркурія починається 2 квітня у вашому знаку, тому це важливий час, щоб подумати про цінності, плани та перспективи. Настав час взяти повну відповідальність за те, куди ви хочете потрапити та як ви туди потрапите. Останній раз ретроградний Меркурій в Овні був навесні 2017 року, тож озирніться назад і подумайте, які важливі уроки ви мали би отримати.

Телець

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Квітень — доленосний місяць для вас. Затемнення в Овні спонукає усвідомити, скільки своїх дарів і талантів ви приховували від світу. Варто подумати, як ви можете втілити це в життя та отримати визнання і винагороди. Юпітер і Уран у Тельці зійдуться 21 квітня, знаменуючи поворотний момент у житті. Це місяць радикальних нових починань, що також передбачає ухвалення важливих рішень.

Близнюки

Юпітер завершує свою подорож через ваш 12-й дім підсвідомості, де він перебував протягом минулого року. Настав час жити цілеспрямованим життям. Цей місяць може принести важливе знайомство — і не обов’язково романтичне. Ви можете зустріти духовного наставника, що допоможе вам обрати правильний шлях.

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Рак

Ретроградний Меркурій постукає у двері вашого сектору кар’єри 2 квітня, тому ретельно перевірте свою роботу, щоб не пропустити ключові деталі. Протягом перших трьох тижнів не беріть на себе надто багато та ретельно продумайте кар’єрні цілі, які ви поставили перед собою на початку року. Не соромтеся приймати несподівані запрошення, оскільки вони можуть дати вам цікаві можливості та нові зв’язки.

Лев

Коли ви останній раз творили для радості і без очікування результату? Затемнення в Овні подарує натхнення та відкриття. Нова далекоглядна концепція може допомогти вам зрозуміти, що ви насправді використовуєте надто мало зі свого творчого таланту. Новий проєкт може привести на вершину слави та визнання. Не думайте надто детально і більше, ніж будь-коли, довіряйте своїй інтуїції.

Діва

Було б розумно переконатися, що ваші цілі чітко узгоджуються з вашими можливостями. Затемнення в Овні принесе сили для трансформації та оновлення. Працюйте над своїми найбільшими цілями року, оскільки ви можете досягти важливих результатів. Однак остерігайтеся ретроградної тактики Меркурія між 2-м і 25-м числом, яка може змусити вас сумніватися у своїх силах.

Терези

Затемнення підштовхне вас до роздумів над серйозними екзистенційними питаннями. Це спонукатиме ухвалити деякі важливі рішення та взяти на себе серйозні зобов’язання. Важливо, щоб ви могли налаштуватися на свій внутрішній голос. Крім того, є шанс зустріти кохання всього життя у доволі неочікуваний момент.

Скорпіон

Цей місяць знаменує для вас значний період самореалізації. Настав час відмовитися від старих звичок, щоб ви могли повністю реалізувати своє бачення. Зверніть пильну увагу на повний місяць у Скорпіоні 24 квітня, який припадає на ваш дім самосвідомості. Ви відчуєте себе оновленими, коли позбудетеся емоційного багажу, про який, можливо, і не підозрювали.

Стрілець

Квітень буде сприятливим для творчості та нових починань. Якщо ви відкладали якусь ідею, затемнення в Овні 9 квітня може підштовхнути вас до дій. Ретроградний Меркурій насправді може допомогти вам заглибитися в різні творчі середовища, про які ви ніколи раніше не думали. Пам’ятайте, що хвилювання часто лежить по той бік страху, тому прийміть його.

Козоріг

2 квітня ретроградний Меркурій в Овні приєднається до вашого дому емоцій, заохочуючи виражати свої почуття більш відкрито. Затемнення поставлять вас на роздоріжжя та змусить подумати про довгострокові плани. Чи відчуваєте ви себе комфортно у рідному місті чи відчуваєте бажання досліджувати нові горизонти?

Водолій

Не соромтеся ділитися своїми ідеями — ви ніколи не знаєте, хто може дати цінну пораду. Затемнення в Овні буде ідеальним часом для демонстрації ваших думок та ідей на публічній арені. Вам поки що не потрібно все це розуміти — дозвольте своїй інтуїції керувати вами. Довгоочікуване з’єднання Юпітера і Урана в Тельці відбудеться 21 квітня — і це ідеальний час для подорожей і нових відкриттів.

Риби

Місяць буде сприятливим для покращення самооцінки. Транзит Венери та Овна 5 квітня подарує відчуття щастя. Затемнення в Овні 9 числа нагадає, що слід ухвалювати рішення, які відповідають вашим потребам і бажанням, не намагаючись постійно зробити всіх інших щасливими.

Також нагадаємо про містичну подію останніх днів березня — місячне затемнення 25 березня, яке вплине на життя всіх знаків зодіаку протягом найбличого півріччя.



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