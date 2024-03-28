Нещодавно хакери атакували сайти українських ЗМІ, а минулої ночі невідомі отримали доступ до офіційного Телеграм-каналу Пенсійного фонду України і опублікували там «сумнівну картинку».

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Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, заявивши, что, очевидно, метою була дискредитація установи., «від ефективної роботи якої сьогодні напряму залежить добробут понад 10 мільйонів українців».

«Як на спробу розхитати довіру до держави, це була якась дуже несерйозна спроба. Адже замість картинки, з якої регочуть користувачі соцмереж, це могла б бути дезінформація, яка ввела би в оману людей, спричинилася б до паніки чи до інших негативних наслідків. Тому нам не до сміху. Адже довіра до органів державної влади є критично важливою завжди, а насамперед — під час війни», — заявили в міністерстві.

Громадян закликали з великою увагою ставитися до комунікації, яка маскується під офіційні повідомлення від держави, та перевіряти інформацію, яку отримуєте. Всі офіційні повідомлення Мінсоцу обов’язково публікуються на сайті міністерства.

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«Сумнівне фото» — жіноча «п'ята точка» в чорній білизні.

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Інтернет-користувачі встигли зберегти її ще до того, як доступ на акаунту ПФУ був відновлений.

Нагадаємо, що російські хакери намагалися «зламати» Microsoft.

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Фото Pixabay

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