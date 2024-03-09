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Російські хакери намагаються «зламати» Microsoft

15:26 10 березня 2024
хакер

В той час як українська ІТ-армія успішно атакує об'єкти оборонного відомства країни-агресорки, російські хакери вчергове пробують нашкодити технологічному гіганту Microsoft. Так, в корпорації заявили, що хакерська група Midnight Blizzard, яка фінансується російською державою, знову намагається «зламати» його системи. Хакери пробують використати дані, викрадені з корпоративної електронної пошти Microsoft в січні 2024 року.

Ця подія свідчить про особливу увагу групи до проникнення в Microsoft, найбільшого розробника програмного забезпечення та критично важливого постачальника цифрової допомоги уряду США.

Хакерська група, також відома як Nobelium, схоже, використовує раніше викрадені дані для подальших спроб зламати системи Microsoft, включаючи сховища вихідного коду та внутрішні системи. У компанії підкреслили зростання агресії Midnight Blizzard, відзначивши десятикратне збільшення використання «спреїв паролів» з моменту січневої атаки.

Посольство росії у Вашингтоні не відреагувало на нещодавню заяву, а також не прокоментувало попередні повідомлення Microsoft про дії Midnight Blizzard.

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Microsoft підкреслила свою прихильність до надання допомоги постраждалим клієнтам, вказавши, що хакери використовують отриману інформацію для потенційного визначення областей для майбутніх атак. Компанія підкреслила, що немає жодних доказів компрометації її клієнтських систем, запевнивши громадськість у безпеці цих платформ.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці ГУР «зламали» міноборони росії і отримала доступ до важливих воєнних документів.

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