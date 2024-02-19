Російські хакери зламали сайти українських ЗМІ: що відомо про атаку
Російські хакери здійснили чергову атаку — цього разу їхньою ціллю стала низка українських медіа, на сторінках яких було розміщено фейкову інформацію щодо «розгрому ЗСУ».
До команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, звернулися представники «Української правди», Liga.net, «Апострофу» та «Телеграфу».
Зокрема, на сторінці «УП» в мережі Х хакери викали повідомлення щодо «розгрому в Авдіївці елітних підрозділів Збройних Сил України».
Пізніше повідомлялося, що доступ до сторінки було відновлено.
CERT-UA закликає у разі підозри, що ви були атаковані, одразу звертатися до фахівців команди. Зробити це можна електронною поштою [email protected] або за телефонами:
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+38 (044) 281-88-25,
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+38 (044) 281-88-05,
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+38 (044) 281-88-01.
Раніше американська газета The New York Times попереджала про загрози для користувачів Telegram, WhatsApp і Signal — російські спецслужби мають технології, які дозволяють відстежувати листування на цих платформах, відслідковувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів та зламувати облікові записи.
Фото Держспецзв'язку136
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