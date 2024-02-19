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Російські хакери зламали сайти українських ЗМІ: що відомо про атаку

9:07 19 лютого 2024
Хакер

Російські хакери здійснили чергову атаку — цього разу їхньою ціллю стала низка українських медіа, на сторінках яких було розміщено фейкову інформацію щодо «розгрому ЗСУ».

До команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, звернулися представники «Української правди», Liga.net, «Апострофу» та «Телеграфу».

Зокрема, на сторінці «УП» в мережі Х хакери викали повідомлення щодо «розгрому в Авдіївці елітних підрозділів Збройних Сил України».

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Пізніше повідомлялося, що доступ до сторінки було відновлено.

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CERT-UA закликає у разі підозри, що ви були атаковані, одразу звертатися до фахівців команди. Зробити це можна електронною поштою [email protected] або за телефонами:

  • +38 (044) 281-88-25,
  • +38 (044) 281-88-05,
  • +38 (044) 281-88-01.

Раніше американська газета The New York Times попереджала про загрози для користувачів Telegram, WhatsApp і Signal — російські спецслужби мають технології, які дозволяють відстежувати листування на цих платформах, відслідковувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів та зламувати облікові записи.

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Фото Держспецзв'язку

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