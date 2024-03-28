«Наш боєць із боргами — це просто подарунок для росіян»: Юрій Гудименко — про грамані в армії
«Питання онлайн-казино під час війни значно глибше, ніж здається», — пише ветеран у соцмережі.
«Не відкрию секрет, якщо скажу, що деякі події, які відбуваються на території РФ (я не про «Крокус»), відбуваються руками самих росіян, які влізли в борги і готові на все аби їх закрити. Це вже неодноразово було в публічному просторі, про це говорять і самі росіяни потім на допитах.
Людина з боргами — найподатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуємось тільки ми, то ви о*уєнно помиляєтесь. Росіяни знають про це не гірше за нас, і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами — це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але нажаль не через те, що їх немає. Вони є.
І це незважаючи на те, що я вже дохєра разів чув від пацанів історії про волонтерські теплаки, які продають бійці, що влізли в борги через програні кошти, про постійні конфлікти всередині підрозділів з лудоманами і все в такому ж дусі.
Я був і залишаюся прихильником вільного, нормально регульованого ринку для всього, включно з гральним бізнесом. Але під час війни, принаймні на територіях, що наближені до лінії фронту, доступ до онлайн-казино має бути обмежений так само, як і доступ до алкоголю. Бо шкода від цього величезна, хоча і не публічна.
Крапка".
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