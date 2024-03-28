Ніхто не знає, що в них у голові: цих знаків зодіаку стереглася навіть Ванга

Всесвітньо відома болгарська провидиця Ванга ніколи не допомагала представникам трьох знаків Зодіака, вважаючи їх небезпечними. Нібито віщунка вірила: в енергетиці людей, народжених під цими зірками, намішано силу, удачу разом з дурістю і навіть жорстокістю. Тому ніхто не знає, яка шалька терезів у їхній долі переважить в певний момент.

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Скорпіон

Скорпіонів Ванга намагалася уникати, говорячи, що вони «під захистом вищих сил». За її зізнанням, прочитати думки Скорпіона дуже складно, як і дізнатися про їхню долю. Наче щось заважає забратися в їхню голову, дізнатися минуле та майбутнє, розповідає Ukr.Media. Жінка пов'язувала ще й з тим, що Скорпіони самі здатні мало не гіпнотизувати людей, тож навколишні можуть навіть не помітити, як людина цього знака раптом починає їм подобатися. Скорпіону настільки вірять, що готові йти за ним, хоча наміри цієї людини не завжди розумні.

А ще хитрість та інтелект дозволяють Скорпіонам бути чудовими маніпуляторами, у суперечці з ними неможливо виграти. Вони харизматичні та егоїстичні, і вміло користуються слабкостями оточуючих у своїх цілях.

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Риби

Представників цього водного знака відрізняє підозріле везіння та вміння самим передбачати майбутнє. Серед Риб чимало людей з незвичайними здібностями: вони за крок до неприємності завжди зупиняються, добре відчувають обман і зраду, ніби знають, як вчинити правильно. Ванга уникала людей цього знака, будучи впевненою: допомога Рибам не потрібна, вони й самі можуть вершити свою долю, знають майбутнє.

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На відміну від Скорпіонів, Риби приваблюють оточуючих не своєю гіпнотичною харизмою, Риби радше психологи. Вони легко зчитують настрої, їхні поради цінують друзі та близькі. Риби не випинають свою особу в компанії з друзями або в родинному колі, тримаються завжди як рівні. Але якщо раптом у людей цього знака з'явився ворог, то найгіршого ворога, ніж Риби, важко придумати. Вони здатні на підступність, інтриги, погані зв'язки, і спрямувавши свою силу на опонента, самі вислизнуть — ніхто й ніколи не здогадається, хто за цим стоїть.

Леви

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Цих підопічних «Царя звірів» сліпа провидиця вважала своїми потенційними колегами, вказуючи на їхню потужну внутрішню силу, якою Леви, на жаль, не вміють керувати. Їхня енергетика — хаотична і перетворює позитивні риси Лева на негативні.

Леви сильні, наполегливі, але, якщо щось не виходить, вони готові зруйнувати все дощенту. Вони харизматичні, але дуже уразливі — один невдалий жарт, і Лев обрушить на людину потік негативу, а його слова з негативною енергетикою, можуть ставати пророчими.

Леви можуть стати успішними у бізнесі, політиці, мистецтві, але лише за умови, що знайдеться людина, яка направить їхню силу в потрібне русло. В іншому разі Лев, сам розпоряджаючись своїми ресурсами, може втратити все: витратити всі гроші на нісенітницю, укласти невигідну угоду, зв'язатися з небезпечними людьми.

А раніше астрологи назвали три найнебезпечніші для оточуючих знаки зодіаку.



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