В Україну повернули тіла 121 полеглого воїна

Навіть під час важких боїв в Україні продовжується робото над поверненням тіл загиблих захисників.

Так, сьогодні, 29 березня, стало відомо про репатріацію (повернення на Батьківщину) тіл 121 полеглого воїна.

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Про це повідомили в пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих доставлять до відповідних державних установ, після чого встановлять їх особи.

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Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 — полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.

Як повідомляють у відомстві, полеглих повернули завдяки взаємодії низки державних представництв та при сприянні Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Зазначається, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

«Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання», — йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що станом на початок березня в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

Нагадаємо, що деякі українські полонені гинуть у тюрмах країни-агресора через нелюдські умови поводження з боку російських тюремщиків.

Фото Генштабу ЗСУ

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