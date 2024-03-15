Україна повернула тіла 100 загиблих військових

До України повернули тіла ще 100 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», — йдеться в повідомленні.

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Після ідентифікації тіла українських військовослужбовців будуть передані родинам для гідного поховання.

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Зазначимо, що росія та Україна регулярно проводять обмін тілами. Під час останнього репатріаційного заходу, 16 лютого, було повернуто тіла 58 загиблих оборонців. Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.

Також нагадаємо, що росія спекулює навіть на такій чутливій темі, як обмін тілами вбитих військових. Так, свого часу уповноважена із прав людини рф тетяна москалькова заявила, що росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у бєлгородській області 24 січня цього року. Хоча Україна заперечує, що на борту цього літака були військовополонені.

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