Постачали український граніт для надгробків окупантів: на Житомирщині викрили горе-ділків

На Житомирщині одне з місцевих підприємств постачало граніт в рф, де його використовували для виготовлення надгробків знищених в Україні окупантів.

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Згідно з повідомленням СБУ, оптові поставки каменю налагодили двох ділків, серед основних клієнтів яких були російські компанії, підконтрольні членам кремлівської партії «єдина росія».

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до рф. Після 24 лютого 2022 року чоловік продовжив торгувати з агресором за схемою «перерваного транзиту». Для цього він нелегально виїхав до однієї із сусідніх країн Євросоюзу, де зареєстрував власну комерційну структуру.

Встановлено, що саме ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС.

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Однак після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з рф.

Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон.

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З матеріалів справи

У подальшому саме цих двох ділків було затримано в Україні.

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Під час обшуків у помешканнях та офісах затриманих виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності. Також було знайдено великі суми готівки, ймовірно одержаної незаконним шляхом.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб»).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо також про викриття на Львівщині злочинної схеми постачання через Україну нових імпортних авто до країни-агресора.

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