Поліція розкрила «таємницю» появи відрізаних частин людського тіла в Житомирі

В Україні триває боротьба зі злочинністю. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури слідчі слідчого управління та оперативні працівники Управління карного розшуку ГУНП в області розкрили жорстоке вбивство місцевого жителя.

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Слідством установлено, що умисне вбивство у січні цього року скоїв 37-річний житель Житомира. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини (побиття, хуліганство), повідомили в прокуратурі.

«За оперативними даними, того вечора до нього завітав 32-річний приятель, щоб з’ясувати стосунки та залагодити конфлікт, який між ними стався напередодні. Однак під час розмови замість прмирення між ними знову виник конфлікт, під час якого підозрюваний спершу накинувся на приятеля з численними побоями, а потім кухонним ножем заподіяв йому смертельні поранення. Щоб приховати сліди злочину, тіло переніс у ванну та розчленував. Після цього вимив помешкання від слідів крові, а частини розчленованого тіла переніс у різні місця житлового мікрорайону. Один з фрагментів тіла був виявлений декілька днів тому у гаражному кооперативі на Крошні», — йдеться у повідомленні.

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Завдяки спільним злагодженим діям правоохоронців жорстоке вбивство було оперативно розкрито. Наразі 37-річному житомирянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

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