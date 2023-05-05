Справа на 3 мільйони євро: з України в росію переправили десятки «Майбахів» та «Роллс-Ройсів» (фото, відео)

Російська економіка зазнає втрат через санкції за війну в Україні, у тому числі й автопром. Рашисти активно вивозили автівки, захоплені в Україні. Втім, деякі вітчизняні ділки вирішили скористатися ситуацією та заробити на на тому, що світові виробники вийшли з російського ринку.

Як повідомляють в СБУ, було ліквідовано масштабну схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміум-класу, до якої причетний львівський підприємець. Він раніше проживав у росії і має там власний бізнес.

«Ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста „Газпром“ і пропагандистського телеканалу russia today. З серпня 2022 до березня 2023 року він нелегально переправив російським „замовникам“ 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро», — йдеться у повідомленні.

Фігурант купував транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури, а потім за підробленими документами переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти — до росії. Він також подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у «схемі»; фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності. Суд наклав арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: пособництво державі-агресору, службова підробка та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Раніше в Асоціації реінтеграції Криму заявляли, що з початку масштабної агресії кримські колаборанти знайшли нове масштабне злочинне джерело поставок до півострова автомобілів європейського та американського виробництва — йдеться про автівки загиблих чи вимушено переміщених громадян України з окупованого материкового півдня.

Фото СБУ

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