На Козерогів чекають грандіозні зміни у житті, а на Раків — нові можливості: гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 квітня

Гадання за картами Таро стає все більш популярним серед українців, і до цього заняття приєднуються навіть зірки шоубізу.

А про те, що обіцяють представникам всіх знаків Зодіаку карти на наступний тиждень, розповідає SlovoFraza.

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Овен

На Овнів чекає успішне завершення справ і труднощів, з якими вони боролися довгий час. Тож можна буде вибратися на відпочинок на природу, спробувати те, про що давно мріяли та ризикнути без шкоди для фінансів. Але під кінець тижня можуть виникнути нові ситуації, які потребують негайного вирішення.

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Телець

Тельцям важливо на початку тижня перевіряти все, що вони роблять, інакше помилки можуть бути фатальними. Також очікуються великі зміни у житті. Наприкінці тижня буде винагорода за зусилля та можливості для нового проєкту та цілей.

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Близнюки

На початку тижня Близнюки зіткнуться із викликами, доведеться вирішити старі проблеми. Серед тижня тарологи радять не поспішати і приймати рішення з холодною головою. Також потрібно буде прийняти реальність і відкинути ілюзії на чийсь рахунок, прагнучи позбавлятися того, що уповільнює власний розвиток.

Рак

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На початку тижня Раки будуть відпочилими і завершать свої нагальні справи, після чого з'являться нові можливості, але важливо все добре обміркувати перед прийняттям рішень. Також тарологи пророкують цьому знаку Зодіаку покращення відносин із близькими та рідними.

Лев

З понеділка доведеться все зважити перед ухваленням рішення та взяти контроль у свої руки, але не поспішати. Очікується багато приємних подій протягом наступних семи днів. Представники цього знаку перебуватимуть у спокої та комфорті.

Діва

Дівам необхідно буде відпустити старі страхи, які заважають йти вперед до своїх мрій. У середині тижня важливо слідувати одному напрямку, яке вважаєте правильним, інакше до вихідних можуть бути провокації та неприємності.

Терези

Терези в цей період позбудуться проблем і вирішать усі важливі питання, на них чекає винагорода. Потім вони матимуть змогу братися за нові проєкти на роботі, шукати нове хобі. Наприкінці тижня важливо зберегти важливу інформацію в секреті, щоб не з'явилися недоброзичливці.

Скорпіон

Скорпіонам краще не починати тиждень зі спонтанних дій та рішень, важливо залишатися зосередженими і тоді на них чекає успіх у досягненні амбітних мрій. До вихідних очікується багато приємних подій.

Стрілець

Тарологи радять довіритися інтуїції, щоби не пропустити нові можливості. Тиждень пройде без конфліктів і труднощів, але до вихідних можуть бути позапланові ситуації, які вимагатимуть стійкості, чіткого аналізу та ініціативності.

Козоріг

На Козорогів чекають грандіозні зміни у житті, тому важливо буде швидко адаптуватися до них. Їм може здаватися, що не справляються, але це почуття вже зовсім скоро мине. До кінця тижня рекомендується не піддаватися на провокації та не довіряти чуткам.

Водолій

Водолії отримають сюрпризи від долі, що може викликати занепокоєння, але слід залишатися спокійними, оскільки велика ймовірність припуститися помилок, втратити концентрацію. У середині тижня на них чекає так зване переродження, коли шляхом аналізу свого життя людина розділить своє життя на до і після.

Риби

Початок тижня може внести хаос у життя Риб, до змін слід якнайшвидше звикнути, щоб труднощі не зламали їх. Наприкінці тижня важливо не приймати поспішних висновків та рішень, а також довіряти своїй інтуїції та залишатися спокійними, тоді чекає успіх.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто у квітні отримає все, про що тільки мріяв, а також якими «кицями» є представники всіх знаків Зодіаку.

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