Заздрить славі Людмили Хомутовської? У Олі Полякової з’явилось незвичайне хобі

На початку великої війни серед українців набули популярності різного роду «віщуни»: астрологи, тарологи, нумерологи та інші. Справа в тому, що коли, здавалося, «все пропало», і ворог скоро захопить столицю, вони разом з Олексієм Арестовичем говорили, що все буде добре, що ми через пару тижнів переможемо — допомагаючи пережити нелегкі часи.

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По мірі того, як війна затягується, довіри до «екстрасенсів» меншає, але час від часу українців тягне послухати, що «прогнозують» про закінчення бойових дій Людмила Хомутовська, Рамір Таро, Роман Шетицький чи інший представник цієї незвичної професії.

Приєднатися до них, вочевидь, вирішила й відома співачка Оля Полякова. На своїй сторінці у соцмережі вона анонсувала, що разом зі старшою донькою Машею буде ворожити на картах Таро.

«Буде цікаво і загадково. Готуйте свої питання та приєднуйтеся ввечері до прямого ефіру в моєму Instagram!» — пообіцяла «королева ночі». Цікаво, що стало причиною «зміни професії» відомої співачки — бажання розважитися, пошук нових вражень чи щось інше…

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Втім, здається, що сама Полякова сама не надто серйозно ставиться до нового хобі: в сторіз вона опублікувала коротенький ролик, в якому запитує, чим краще зайнятись увечері. І дає на нього відповідь — співати.

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Мабуть, натякає на те, що кожен повинен займатись своєю справою, а не переходити в інші сфери, де й без того досить «професіоналів».

Нагадаємо, що нещодавно Полякова «обмінялася люб'язностями» з кулінаром Євгеном Клопотенком, який говорив, що не розуміє, як живе Оля, і що вони з нею з «двох світів».

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Фото — скріншот



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