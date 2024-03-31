Українська чемпіонка Європи народила сина титулованому гімнасту (фото)

У сім'ї чемпіонки Європи у командній першості зі спортивної гімнастики Ангеліни Кислої та чотириразового чемпіона Європи, багаторазового призера чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики Ігоря Радівілова, який втратив в окупованому Маріуполі дідуся та бабусю, народився первісток. 33-річна учасниця Олімпійських ігор-2016 у Ріо народила сина.

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«Сьогодні ми з Ігорем стали батьками. Наш синочок, як довго ми на тебе чекали», — написала Ангеліна Радівілова у себе в Instagram, поділившись фотографією з пологового будинку.

Зазначимо, що Кисла та Радівілов створили родину у 2016 році, незабаром після завершення Олімпіади у Ріо.

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Як відомо, Ангеліна завершила кар'єру 2021 року і тепер працює хореографом у збірній України. А ось 31-річний призер Олімпійських ігор-2012 Ігор Радівілов, іменем якого названий один із стрибків, продовжує виступати на гімнастичних помостах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики оголосила про заручини.

Фото Instagram

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